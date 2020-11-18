«В какой-то момент Женя легла под деревом на холодную землю. Я подстелил ей куртку и принял роды»

В Черкассах женщина, которую из-за положительного теста на коронавирус не пустили в роддом, родила под дверью больницы. Роды у Евгении Киркичи вынужден был принять ее муж Александр. Мужчина больше сорока минут стучался в двери больницы, где должны принимать беременных с положительным тестом на COVID-19, но бесполезно — несмотря на то, что в здании был медперсонал, роженицу категорически отказались туда пускать. — Жена рожала прямо на земле, под деревом, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Киркича. — Это происходило ночью, и на улице было очень холодно. Я успел только подстелить ей свою куртку… Обработал руки антисептиком и… сам принял ребенка.

«Медсестры не пустили нас в корпус. Сказали, заходить с другого входа — того, который был закрыт»

События, которые описывает Александр, происходили под одним из корпусов Черкасской областной больницы. Мужчина рассказал, что его жена хотела рожать в другом роддоме и там заранее договорилась с врачом. Но планы изменил коронавирус. О том, что заразились COVID-19, супруги узнали в конце октября.

— Когда 21 октября у меня незначительно поднялась температура, я решил, что простудился на рыбалке. Но через несколько дней симптомы появились и у жены, после чего супруга по направлению врача, которая вела ее беременность, сдала тест на COVID-19 — и он показал позитивный результат, — продолжает Александр. — К счастью, и жена (которая уже была на девятом месяце беременности), и я перенесли болезнь легко. 3 ноября Женя сдала повторный тест на коронавирус. Его результат она получила только 9 ноября, и он все еще был позитивным. Все симптомы на тот момент у нас уже прошли, мы хорошо себя чувствовали и хотели на следующий день еще раз сдать тест в частной клинике — чтобы быстро получить результат и, если он окажется негативным, рожать в роддоме, в котором планировали. Но не успели. Во втором часу ночи у жены начались схватки.

— Вы знали, куда именно нужно ехать, учитывая позитивный тест на коронавирус?

— Да. Врач, которая вела беременность жены, сказала, что возле перинатального центра Черкасской областной больницы есть корпус, где сейчас как раз принимают беременных с подтвержденным COVID-19. Пересдать тест жена не успела и, имея позитивный результат, могла рожать только в этом учреждении. Поэтому мы сразу поехали именно туда. Уже слышал заявления тамошних медиков о том, что мы, дескать, не должны были ехать сами — следовало вызвать скорую. Но мы прекрасно знаем, что скорую можно прождать долго, особенно сейчас. А у жены учащались схватки. Все указывало на то, что это могут быть стремительные роды. Поэтому я повез Женю на машине, и уже через 15 минут мы были на месте. И мы, кстати, предупредили о том, что едем.

Врач, которая вела беременность Жени, тут же сообщила в областную больницу о ситуации. Она позвонила и врачу из этой больницы, которая была в отпуске, но согласилась приехать на работу среди ночи. С этим врачом мы с тех пор и были на связи. Будучи в дороге, она консультировала нас по телефону. А мы тем временем уже были под нужным корпусом областной больницы и не могли попасть внутрь.

— В этом корпусе были медработники?

— Да. Но нас не пустили. Один вход был закрыт. Я побежал ко второму, позвонил в дверь. Мне открыли две медсестры. Я объяснил им, что жена рожает, у нее позитивный тест на коронавирус и схватки учащаются. Медсестры равнодушно сказали, что я должен снова объехать помещение и заходить с другого входа — того, который был закрыт. Мы опять поехали туда.

Жена оставалась в машине, а я настойчиво звонил в дверь, но мне по-прежнему никто не открывал. Врач, с которой мы были на связи, сказала, что туда позвонила и нам вот-вот должны открыть. Прошло пять минут, десять, пятнадцать… Но никто не открывал. У жены интервал между схватками тем временем сокращался. «Я чувствую, как ребенок уже опускается! — кричала Женя. — Саша, я рожаю!»

Я опять повез ее ко второму входу. Сказал медсестрам, что нам никто не открывает, а ситуация уже критическая: «Помогите, пожалуйста! — умолял. — Я не знаю, что делать!» Но они как отрезали: «Ничем не можем помочь. И пустить вас тоже не можем. Ждите там, где мы вам сказали». Пообещали, что позвонят в другую часть корпуса, чтобы «поторопить бригаду». Через минуту я снова был у второго входа и через дверь слышал, как там звонил телефон — к нему никто не подходил.

«Дочка оказалась у меня в руках, я услышал ее первый вдох»

— Женя уже не могла терпеть, — продолжает Александр. — Она сначала пробовала ходить возле машины, потом забиралась на автомобиль — даже остались следы на капоте. А в какой-то момент просто легла под деревом. Я подложил свою куртку, ведь земля была очень холодной… Понятия не имел, как принимать роды. Но понимал, что нужно действовать. Мне хотелось кричать, звать на помощь, но только кого?

Медсестры выйти отказались, рядом больше никого не было. Я только успел обработать руки антисептиком и… уже увидел, что показалась головка ребенка. В этот момент как раз подъехала врач, с которой мы были на связи. Она начала звонить (как я понял, кому-то из корпуса, в который нас не пускали) и кричать: «Где вы ходите?! Почему до сих пор не открыли дверь?!» Врач буквально на минуту отошла к машине — и в этот момент я принял ребенка. Дочка оказалась у меня в руках, я услышал ее первый вдох (голос Александра дрожит. — Авт.). Не могу передать свои ощущения… Это было что-то невероятное.

«Медсестры выйти отказались. Я только успел обработать руки антисептиком и на этом месте принял ребенка», — рассказывает мужчина

— Тут наконец-то открылись двери корпуса и к нам вышла бригада в защитных костюмах, — продолжает Александр. — То есть медики таки были внутри. Почему не выходили к нам больше сорока минут, не понятно. Такое впечатление, что они сидели и ждали, когда приедет врач, чтобы не брать на себя ответственность.

Не меньше меня поразило и то, что они никуда не спешили. Врач кричит, а они идут размеренным шагом, как будто ничего не произошло. Пришли с инвалидным креслом. Не представляю, как они хотели везти в нем роженицу с еще не перерезанной пуповиной. Врач приказала немедленно принести носилки. Они еще несколько минут постояли — пытались понять, что происходит.

Мне казалось, что они сейчас еще закурят — спешить-то некуда. Еле сдерживался, чтобы не высказать им все, что думаю. Когда носилки все же привезли, они оказались поломанными. Жена боялась, что упадет вместе с новорожденной дочкой. Потом еще десять минут медики искали ключи от родзала, который оказался закрыт. В больничном коридоре было холодно, и ребенок начал замерзать… Меня тем временем выставили за дверь. Пожилая медработница сказала, чтобы «я немедленно вышел, пока всех здесь не поперезаражал».

Позже мне перезвонила врач. Поздравила с рождением дочки, сказала, что и Женя, и ребенок в порядке. Потом удалось поговорить и с женой. Увидев по видеосвязи ее с ребенком, я наконец начал успокаиваться. После пережитого еще больше поверил в Бога. Это чудо, что я смог принять ребенка. Что был первым, кто взял дочку на руки. Что не было дождя или снега и, самое главное, что не возникло никаких осложнений. Страшно даже подумать о том, что было бы, если бы у жены вдруг началось кровотечение… Медикам ли не знать, какие могут быть осложнения. А Женя еще и перенесла коронавирус.

Но, как видите, это никого не интересовало. Потом мне сказали, что бригада так долго собиралась, потому что они должны были надеть защитные костюмы и прийти из перинатального центра. Я специально засекал время: от перинатального центра до корпуса, возле которого мы находились, идти неспешным шагом две с половиной минуты. А мы ждали больше сорока минут.

Александр и Женя назвали дочку Евой

— Вы планируете подавать жалобы руководству больницы и разбираться в этом инциденте?

— Нет. Мы счастливы, что наша дочь здорова и все обошлось. У меня нет желания кого-то за это наказывать или добиваться чьих-то увольнений. Но я не хочу, чтобы такая ситуация повторилась с кем-нибудь еще. Надеюсь, что руководство больницы сделает выводы и, когда им в следующий раз вот так привезут роженицу, ее хотя бы пустят на порог.

Но пока руководство больницы ведет себя странно. Вместо того чтобы перед нами извиниться, они заявляют, что мы с женой чуть ли не сами виноваты, что приехали. Уже слышал от них, нужно было вызывать скорую, а не ехать самим. Хотя скорая привезла бы нас в это же отделение — других для беременных с коронавирусом в городе нет.

В Черкасской областной больнице этот шокирующий инцидент называют неординарной ситуацией. В комментарии ТСН заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста сказала, что «вся задержка с персоналом случилась потому, что медикам понадобилось время, чтобы надеть защитную форму». И что муж роженицы, дескать, должен был действовать в другой последовательности: сначала зайти в перинатальное отделение, а уже оттуда его направили бы в отделение, где принимают пациентов с COVID-19. «ФАКТАМ» в Черкасской областной больнице сообщили, что сейчас по поводу произошедшего у них проводится внутреннее служебное расследование, результаты которого станут известны позже.

Александр уже забрал жену и дочь из больницы. Новорожденную девочку назвали Евой.

Не прошло и недели с момента ЧП, как этот же перинатальный центр оказался в эпицентре нового скандала. Женщину со схватками сотрудники учреждения не пускали в больничный корпус больше двух часов! Сначала роженице сказали, что у нее нет результатов свежего теста на коронавирус, а затем — что перинатальный центр якобы внезапно закрыли на карантин. Женщине посоветовали вызывать скорую и ехать в другой роддом, но скорая не приехала. Дошло до того, что родственники роженицы вызвали полицию. Только после вмешательства в ситуацию местных журналистов женщину со схватками все же пустили в перинатальный центр.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста в комментарии местному телеканалу «ТРК ВіККА» сообщила, что распоряжение о закрытии перинатального центра на карантин «внезапно отменили».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о шокирующем случае в Киевской области: женщина умерла на пороге больницы, которая отказалась ее принять.

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