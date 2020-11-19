Спас двух девочек и сидел в кресле премьера: стало известно, кто с электрошокером напал на врача «скорой»

Эта шокирующая история произошла на днях в Черкассах. 17-летний подросток сначала запер в своей квартире врача скорой помощи, а потом ударил ее электрошокером. Парень кричал, что убьет водителя «скорой» и поломает его машину. 21-летней Виктории Туренко еле удалось спастись от неадекватного подростка. Она сумела выбежать на улицу, но теперь вынуждена лечь в больницу. У девушки нарушение сердечного ритма и повышенное давление после случившегося. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нанесение легких телесных повреждений». К сожалению, подобные ситуации время от времени случаются в Украине: неадекватные пациенты набрасываются на врачей «скорой», которых сами же вызвали. Можно было бы в этом случае ограничиться небольшой информацией, если бы не одно но. По одному из телеканалов в новостях мельком показали юного дебошира, и я узнал в нем своего старого знакомого. В 2016 году я писал несколько статей о 13-летнем мальчике из Черкасс — Богдане Волике, тогда о нем в одночасье заговорили по всей Украине. Этот подросток, рискуя жизнью, спас двух восьмилетних девочек, провалившихся под лед. После чего Богдана пригласил к себе в гости тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман. Мальчика также часто приглашали на различные ток-шоу. И вот теперь он нападает на врача и бьет ее электрошокером. Как же это произошло?

«После нападения на врача „скорой“ Богдан хотел покончить жизнь самоубийством»

Для начала я решил удостовериться, что дебоширом оказался именно герой нескольких публикаций «ФАКТОВ», и позвонил в полицию, собираясь задать всего лишь один вопрос: действительно ли неадекватный подросток и есть наш старый знакомый Богдан Волик? Оказалось, что это действительно он. Кроме того, в полиции мне рассказали, что парень далеко не впервые попадает в поле зрения полиции.

— Мы помним Богдана, когда он еще в 13 лет был героем. От патрульной службы дарили ему мобильный телефон, жали ему руку. А вот что произошло с ним потом, я не могу объяснить, — рассказала «ФАКТАМ» сотрудник правоохранительных органов из Черкасс, попросившая не называть ее имени. — Еще четыре года назад Богдан купался в лучах славы. Его узнавали на улице, у него появилось много друзей. Мальчик стал хорошо одеваться, сделал себе модную прическу. Я некоторое время следила за его страницей в социальных сетях. Таким красивым парнем стал. А потом закончились все эти ток-шоу и про Богдана все забыли.

В следующий раз о вчерашнем герое написали в СМИ только в 2018 году. Тогда случился конфликт между 15-летним Богданом и водителем маршрутки. У парня было удостоверение инвалида, но водитель не захотел вести его бесплатно и вытолкал из автобуса. Был скандал. Того водителя вроде бы даже потом уволили.

Может быть, после этого у Богдана произошел какой-то надлом. Он неоднократно звонил в полицию и сообщал о минировании. Врачей тоже часто беспокоил. Иногда вызывал их домой, а иногда и сам приходил.

Вот недавний случай. Богдан позвонил в «скорую» и сообщил, что у него коронавирус. Когда тест показал, что подросток здоров, парень устроил скандал. Угрожал, лез драться с врачами.

По нашей информации, Богдан редко расстается со своим фонариком- электрошокером. Был случай, когда он приходил в больницу с этим устройством, хотел снова затеять скандал, но тогда дежурила как раз мужская бригада и Богдан ушел домой.

На днях звонит его бабушка Алла Васильевна и говорит: «Богдан стоит на подоконнике и хочет спрыгнуть вниз». Это было уже после случая с нападением на врача «скорой». Приехали полицейские, уговорили его слезть с окна.

Не знаю, что с ним происходит. Возможно, Богдану не хватает внимания, которое он получил в 13-летнем возрасте, когда стал героем, спасшим тонувших девочек? Будем рекомендовать психологам или даже психиатрам, чтобы они поработали с парнем. Очень жалко его. Ведь я помню, каким хорошим и добрым мальчиком он был. Как бы сейчас еще дел не натворил.

Богдан Волик сегодня

«Девчата барахтались в ледяной воде. В любую секунду они могли утонуть. Я понял, что, кроме меня, спасать их некому»

У Богдана Волика была нелегкая жизнь. Когда ему было всего восемь месяцев, его родная мама оставила мальчика своей тете, а сама скрылась в неизвестном направлении. Женщину нашли в сорока километрах от Черкасс в одном из сел. Она устраивала свою личную жизнь и к сыну возвращаться не собиралась.

Богданчику было пять лет, когда случилось несчастье. Другой мальчик в детском садике ударил его машинкой по лицу и повредил оба глаза. Впоследствии один глаз мальчику спасти не удалось. Вместо него поставили протез, который все время выпадал. В школе одноклассники смеялись над Богданом, называли его «одноглазым пиратом». И тогда бабушка Алла Васильевна, которая после лишения матери мальчика родительских прав взяла над двоюродным внуком опеку, приняла решение забрать Богданчика из школы. С того времени мальчик занимался с учителями дома.

У Богдана не было друзей. Однако соседи на мальчика нарадоваться не могли. Он и коляску с ребенком на 14-й этаж завезет, и тяжелые сумки какой-нибудь старушке до квартиры доставит. Один раз котенка спас, который залез на дерево высотой примерно 15 метров и не мог слезть.

Любимым местом Богдана был пляж «Живчик» в Черкассах. Особенно любил там гулять мальчик зимой и ранней весной, когда никто не купался и пляж был безлюдным. Именно тогда, в 2016 году, в День святого Николая, Богдан и спас двух девочек.

«Было примерно четыре часа дня, — рассказывал Богдан Волик корреспонденту «ФАКТОВ». — Начало темнеть. Я гулял возле пляжа «Живчик». Уже собирался идти домой, но что-то меня задержало. Решил еще несколько минут погулять вдоль берега. Вдруг вижу: идут две маленькие девочки. О чем-то беседуют, смеются. И направляются прямо на лед. «Эй, вы куда? — крикнул я девчатам. — Там очень тонкий лед. Всего пару сантиметров. Провалиться можно!» Девочки только рассмеялись. Одна из них крикнула в ответ, что они легкие и лед их выдержит. В ту же секунду раздался треск и одна из подружек пошла под воду. Вторая девочка испугалась и вместо того, чтобы двигаться к берегу, побежала в противоположную сторону. Она успела пробежать метров двадцать, когда под ней тоже треснул лед.

Я оглянулся по сторонам. Взрослых рядом не было. Девчата барахтались в ледяной воде. В любую секунду они могли утонуть. Понял, что, кроме меня, спасать их некому.

Богдан предупредил девочек, что лед слишком тонкий, но они его не послушали

Читал когда-то в газетах: для того чтобы спасти тонущего, надо протянуть ему, например, ветку. Деревьев рядом не было. Зато рос камыш. Я вырвал самый прочный стебель и помчался к реке, на бегу вызывая по телефону спасателей. Девочка кричала, звала на помощь. Но когда я подбежал к берегу, понял, что стебель короткий и девочка его не достанет. Тогда лег на живот и начал ползти к одной из девчонок. Лед подо мной треснул, и я сам оказался в воде. Как-то мне удалось вывернуться на спину и выбраться на лед. Девочка уже крепко уцепилась за стебель камыша, и я начал ее вытаскивать.

До второй девчонки я мог бы и не успеть добраться. Она была очень далеко от берега и еле держалась за льдину. В любой момент лед мог оборваться. На том месте, где она тонула, глубина метра три. Но спасибо спасателям, которые приехали очень быстро.

Как только я вытащил на берег первую девочку, примчалась пожарная машина. Один мужчина выскочил из «пожарки» и тут же поспешил к тонувшим. Но лед не выдержал — и спасатель пошел под воду. Ему на помощь прибежали еще двое. На спасение второй девочки у них ушли минуты две, наверное. Правда, тогда мне казалось, что прошел целый час".

О смелом поступке Богдана написали, наверное, все СМИ в Украине. Так и стало известно о проблемах со зрением у мальчика, у которого стремительно слеп оставшийся глаз. Все изменилось в жизни паренька, когда его к себе в гости позвал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

«На одном из ток-шоу мальчик встретился со своей родной матерью, которую не видел восемь лет»

«Я сидел в кресле у премьер-министра и звонил мэру Владимиру Кличко! — хвастался мне в одном из интервью Богдан. — Когда Владимир Борисович Гройсман спросил у меня, о чем мечтаю, я сказал, что никогда не катался на метро и очень хочу проехаться в кабине машиниста».

Кроме того, Владимир Гройсман пообещал Богдану, что сделает все необходимое для того, чтобы ему поставили искусственный глаз, о котором мальчик так мечтал, и поручил подготовить все необходимые документы для операции на втором глазу.

Богдан в гостях у Владимира Гройсмана

— После встречи с Гройсманом не прошло и недели, как нам позвонили из Киева и сказали ехать в офтальмологическую больницу, — вспоминает Алла Васильевна. — Богдану предложили на выбор несколько глазных протезов. Внук долго не мог выбрать, какой лучше. Вышел из кабинета врача счастливый: «Бабушка, смотри, тут даже зрачок бегает, как настоящий! Теперь меня больше никто не назовет одноглазым пиратом!»

Я нарадоваться не могла, каким красивым стал Богданчик с новым протезом. Но, к сожалению, этот глазик упал и разбился. Богдан поносил протез всего несколько недель. Пришлось еще раз ехать в Киев. Второй глазной протез нам тоже установили бесплатно. Правда, его нужно каждый день вынимать и протирать специальным раствором. А Богдан ленится и иногда, когда уходит гулять, оставляет свой искусственный глазик дома. Вот и сейчас побежал на улицу без протеза.

В больнице нам сказали, что скоро в Киев приедет знаменитый офтальмолог из Литвы. Этот доктор пообещал установить Богдану современный силиконовый протез.

Богдану вставляют глазной протез

— Богдану Волику я установил глазной протез из криолитового стекла, — говорит известный литовский протезист Валдис Вальтерс. — Он изготовлен по лучшим мировым технологиям. Кстати, это моя личная разработка. Криолитовое стекло суперпрочное и не разобьется, если упадет на асфальт. Кроме того, такой протез хорошо приспосабливается к живой ткани.

Стоимость подобного протеза доктор Вальтерс не назвал. Но «ФАКТАМ» удалось узнать, что он может стоить от 350 до 700 евро. Валдис Вальтерс известен в Украине еще и потому, что ранее за свой счет изготовил и установил глазные протезы 65 украинским военным, пострадавшим в зоне АТО.

После этих событий жизнь Богдана, казалось бы, начала налаживаться. У него появилось много друзей. Парня приглашали на различные ток-шоу, на одном из них он встретился со своей родной матерью, которую не видел восемь лет. Женщина плакала, просила прощения у сына-героя и обещала к нему вернуться. Но сейчас Богдан по-прежнему живет со своими двоюродными бабушкой и дедушкой. И, кажется, вновь нуждается в помощи. Правда, эта помощь уже совсем иного характера.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в одной из киевских больниц неадекватный пациент, которому не понравился цвет стен, разбил врачу голову металлическим стулом.

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