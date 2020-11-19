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Происшествия

Опасные вещества обнаружили в воздухе из Крыма

15:17 19 ноября 2020
«Титан»

В Херсонской области зафиксировали повышенные концентрации опасных для здоровья веществ. Об этом сообщает «Голос Украины».

Мобильная лаборатория Госпродпотребслужбы Украины около двух недель проводила анализы воздуха в Каланчакском и Чаплинском районах Херсонской области — это недалеко от предприятия «Титан» (Армянск), находящегося на территории оккупированного Крыма.

Выявлены превышения предельно допустимых концентраций: концентрация метана достигает 2,11 мг/л при норме 1 мг/л, оксида азота — 0,65 мг при норме 0,4 мг, сероводорода — 0,01 мг при норме 0,008 мг.

Отмечается, что жители сел и поселков дышат приблизительно такой же воздушной смесью, как и жители мегаполисов, имеющих хронические проблемы с загазованностью.

Напоминаем, «Крымский титан» неоднократно производил выбросы опасных веществ в атмосферу.

Фото: Коммерсант

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