Покончил с собой муж спикера волынской полиции, ставший виновником смертельного ДТП, — СМИ

Виновник смертельного ДТП в Луцке, муж спикера полиции Волынской области Роман Бузулук, застрелился. Как сообщает ВолиньРost, мужчина 5 октября внес залог в сумме 168 160 гривен, вышел из-под стражи и застрелился.

Трагедия произошла в Любомльском районе в поселке Главное. Бузулук выстрелив в грудную клетку из ружья.

Напомним, вечером 27 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Потебни в Луцке нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП погибла 47-летняя женщина — пассажирка Volkswagen Passat. Еще одну женщину доставили в больницу с травмами.

2 октября Бузулука взяли под стражу с правом внесения залога.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter