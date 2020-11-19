Применили наручники, электрошокер и газ: в Польше украинец умер после «общения» с полицейскими

В Польше трагически закончилось задержание украинского заробитчанина — он умер после применения правоохранителями спецсредств. Об этом сообщает dzienniklodzki.pl.

Инцидент произошел возле города Бжезины в селе Туравянки. Украинец приехал, чтобы работать на стройке, и находился на карантине. Но ночью он вышел из квартиры и начал стучать в окна местным жителям. Тогда они вызвали полицию.

В полиции заявили, что украинец вел себя агрессивно. Копы просили его успокоиться, однако им пришлось использовать перцовый газ. Это спецсредство не помогло, тогда полицейские применили электрошокер и надели наручники. Вскоре задержанному стало плохо.

Причину смерти должно установить вскрытие. Пока не установлено, находился ли гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: pixabay.com

210

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter