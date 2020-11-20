На границе с Россией задержали экс-чиновника МВД, которого искали семь лет

Правоохранители задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений ГУ МВД Украины во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что правоохранитель в должности начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков с апреля 2011 г. по июль 2012 г. получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тысяч гривень. За эти деньги он должен был прикрывать деятельность преступной организации, занимающейся изготовлением и сбытом наркотика — ацетилированного опия.

Подозреваемый более 7 лет скрывался на территории Израиля и РФ. Его задержали при попытке пересечь границу с Россией.

Напоминаем, на КПВВ «Каланчак» задержали бывшего чиновника МВД, участвовавшего в аннексии Крыма.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter