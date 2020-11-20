28.25 / 28.49 33.30 / 33.71
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На границе с Россией задержали экс-чиновника МВД, которого искали семь лет

19:31 20 ноября 2020
Задержание

Правоохранители задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений ГУ МВД Украины во Львовской области, который с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что правоохранитель в должности начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков с апреля 2011 г. по июль 2012 г. получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тысяч гривень. За эти деньги он должен был прикрывать деятельность преступной организации, занимающейся изготовлением и сбытом наркотика — ацетилированного опия.

Подозреваемый более 7 лет скрывался на территории Израиля и РФ. Его задержали при попытке пересечь границу с Россией.

Напоминаем, на КПВВ «Каланчак» задержали бывшего чиновника МВД, участвовавшего в аннексии Крыма.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
соломия витвицкая

Известная украинская телеведущая оконфузилась с туфлями в прямом эфире

Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

маньяк

Незадолго до трагедии маньяк, устроивший резню в Кривом Роге, смотрел аниме-сериал «Тетрадь смерти»

Задержание

На границе с Россией задержали экс-чиновника МВД, которого искали семь лет

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер