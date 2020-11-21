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Происшествия

В Кривом Роге после погони поймали еще одного "резателя"

11:19 21 ноября 2020
задержание

В Кривом Роге новое ЧП — 20 ноября по улицам снова бегал мужчина с ножом. После истории с криворожским «резателем» в городе особое внимание к неадекватам такого рода. Встревоженные жители города позвонили в полицию, на место тут же выехали патрульные.

Мужчину заметили возле супермаркета по улице Эдуарда Фукса. Увидев патрульных, хулиган достал нож и заметно занервничал. Приказу положить нож на землю мужчина не подчинился и побежал в сторону школы. Полицейские бросились в погоню.

В итоге хулигана поймали, надели наручники и вызвали на место следственно-оперативную группу. Расследованием инцидента занимается Покровское районное отделение полиции.

нож

Напомним, 7 ноября для Кривого Рога был трагическим днем. По улицам города бродил мужчина с ножом и нападал на прохожих. Двое мужчин — отец и сын — тут же скончались от полученных ран. Еще восемь пострадавших доставлены в больницу. Среди раненых был ребенок — 8-летний мальчик.

Мотивы «резателя» остались непонятны. При задержании мужчина сначала называл себя владыкой царства мертвых Осирисом, а позднее утверждал, что выполнял божественный приказ. Также мужчина оказался поклонником аниме «Тетрадь смерти» о неуловимом убийце, и заявил, что и сам ведет подобный дневник.

Фото kr.patrolpolice.gov.ua/Facebook

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