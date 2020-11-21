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Происшествия

Кричал "Аллах акбар": в Харькове неадекват разбил стекло в здании областной администрации

18:54 21 ноября 2020
Здание ОГА

В Харькове неизвестный вечером 21 ноября разбил стекло в двери здания областной администрации. При этом он выкрикивал «Аллах акбар». По мнению очевидцев, мужчина был явно не в себе. Видео показал Telegram-канал ТРУХА.

«Только что неадекват, под крики „Аллах акбар“, труханул окна ХОГА. Его догнали и задержали шесть полицейских», — сообщили очевидцы.

В качестве «орудия мести» неизвестный применил обломок шифера.

Полиция инцидент пока не комментирует.

Напомним, в начале ноября в Харькове среди ночи обстреляли консульство Азербайджана.

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