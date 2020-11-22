У «Опоры» случилось жуткое ДТП в день выборов

В Запорожской области попали в ДТП наблюдатели общественной сети «ОПОРА», направлявшиеся на избирательные участки Бердянска.

Как сообщила в сети глава «ОПОРи» Ольга Айвазовская, двое пассажиров авто получили телесные повреждения, причем одного из них — Юрия Бородавку — пришлось отправлять в областной центр на реанимобиле.

Причиной аварии, по предварительным данным, стали погодные условия, в частности, гололедица.

Айвазовская уточняет, что все пострадавшие использовали ремни безопасности, и призывает поучаствовать в сборе средств для восстановления потерпевших.

Напомним, 22 ноября второй тур выборов мэра состоится в 11 населенных пунктах. Градоначальника будут выбирать в семи областных центрах (Днепр, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Ужгород, Черкассы), а также в крупных городах (Бердянск, Дрогобыч, Никополь, Славянск).

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