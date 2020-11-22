Под Одессой совершил жуткое самоубийство житель Винницы: полиция озвучила подробности
В Одесской области под колесами поезда погиб 53-летний житель Винницы. По данным полиции, мужчина сам лег на рельсы и не среагировал на сигналы машиниста.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 ноября.
Пострадавший скончался на месте, сообщили в полиции Одесской области, показав фото с места происшествия.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в конце сентября под Одессой покончил с собой 16-летний юноша — он лег под колеса поезда на пригородной станции «Выгода».
Фото Одесская железная дорога
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