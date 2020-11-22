Полуголую мертвую женщину нашли в парке Киева

В Киеве 22 ноября в туалете Голосеевского парка нашли полураздетую мертвую женщину. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Киев Сейчас».

«Труп женщины нашли в Голосеевском парке. Предварительно, она не была бездомной, ее личность установлена. Возможно, есть признаки насильственной смерти. Что произошло — выяснит полиция», — сообщили на канале.

Как писали «ФАКТЫ», 13 ноября в Голосеевском районе Киева нашли еще одно тело женщины. Так, тело со следами насильственной смерти обнаружили в Китаевской пустыни возле дома № 60/3 по улице Ягодной.

Позднее киевские полицейские заявили, что задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Китаевской пустыни 13 ноября. Им оказался 44-летний житель Киева.

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