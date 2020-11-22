28.29 / 28.43 33.41 / 33.64
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Полуголую мертвую женщину нашли в парке Киева

15:06 22 ноября 2020
Парк

В Киеве 22 ноября в туалете Голосеевского парка нашли полураздетую мертвую женщину. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Киев Сейчас».

«Труп женщины нашли в Голосеевском парке. Предварительно, она не была бездомной, ее личность установлена. Возможно, есть признаки насильственной смерти. Что произошло — выяснит полиция», — сообщили на канале.

Как писали «ФАКТЫ», 13 ноября в Голосеевском районе Киева нашли еще одно тело женщины. Так, тело со следами насильственной смерти обнаружили в Китаевской пустыни возле дома № 60/3 по улице Ягодной.

Позднее киевские полицейские заявили, что задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой женщины, тело которой обнаружили в Китаевской пустыни 13 ноября. Им оказался 44-летний житель Киева.

437

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Путин

Арестович готов убить Путина

Парк

Полуголую мертвую женщину нашли в парке Киева

Мама с сыном&nbsp;— открытка

День сыновей 2020: красивые открытки и пожелания

Скрин видео

У Путина «диагностировали» склероз из-за Байдена и Клинтон

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер