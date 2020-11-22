Юношам пришлось публично извиняться после драки из-за отказа надеть маски в Мариуполе

В Мариуполе произошел инцидент в коммунальном транспорте. Молодые парни нахамили кондуктору и избили пассажира за просьбу надеть маску в автобусе.

Молодых людей удалось вывести из автобуса.

На следующий день, когда парней вычислили и заставили извиняться, они вели себя гораздо спокойнее и вежливее.

Каждый из тех, кто размахивал кулаками, смиренно просил прощения у тех ребят, которых они избили, у знакомых и всех пассажиров автобуса. Все провинившиеся обещали, что подобное больше не повторится.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Во время действия карантина за пребывание без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 170 до 255 гривен.

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