28.29 / 28.42 33.41 / 33.64
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Юношам пришлось публично извиняться после драки из-за отказа надеть маски в Мариуполе

18:55 22 ноября 2020
ребята

В Мариуполе произошел инцидент в коммунальном транспорте. Молодые парни нахамили кондуктору и избили пассажира за просьбу надеть маску в автобусе.

Молодых людей удалось вывести из автобуса. 

На следующий день, когда парней вычислили и заставили извиняться, они вели себя гораздо спокойнее и вежливее.

Каждый из тех, кто размахивал кулаками, смиренно просил прощения у тех ребят, которых они избили, у знакомых и всех пассажиров автобуса. Все провинившиеся обещали, что подобное больше не повторится.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Во время действия карантина за пребывание без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте предусмотрено наказание в виде наложения штрафа от 170 до 255 гривен.

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виктор Павлик с сыновьями

Певец Виктор Павлик поздравил покойного сына

Геннадий Кернес

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Владимир Путин

Арестович готов убить Путина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер