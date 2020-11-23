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Происшествия

Обрыв лифта с гибелью человека произошел в гипермаркете Киева

15:26 23 ноября 2020
Шахта лифта

В воскресенье, 22 ноября, в Святошинском районе Киева оборвался лифт. Об этом Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева сообщает в своем Facebook.

В одном из супермаркетов оборвался лифт, в результате погиб 52-летний грузчик торгового центра.

«Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой», — говорится в сообщении.

По информации телеканала «24», трагедия произошла в супермаркете «Велмарт», который находится на улице Чернобыльской. В самом супермаркете уточнили, что местом смертельного случая с лифтом стал «Фокстрот», который арендует помещение в «Велмарте»

Ранее сообщалось, что в России несколько человек застряли в лифте, но когда их начали из него доставать, трос оборвался.

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