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Происшествия

Жена украинского посла помогла спасти мужчину в Турции

16:44 23 ноября 2020
Пограничники

В Анкаре, мужчина упал на проезжую часть, но его спасли украинские пограничники, охраняющие посольство в Анкаре, и жена посла Татьяна Сибига. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Старший прапорщик Владимир Годевский заметил в монитор системы видеонаблюдения человека, которому стало плохо, упал на проезжую часть, и сразу доложил мне», — рассказывает лейтенант Сергей Кравченко.

Лейтенант погранслужбы незамедлительно бросился оказывать помощь, вместе с ним поспешили прапорщик Владимир Годевский и жена посла Татьяна Сибига.

«Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину в сторону, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Придя в себя мужчина, которому было плохо, достал справку и начал говорить: «эпилепсия, эпилепсия», — рассказал Сергей Кравченко.

Украинцы вызвали турецкую полицию, которая несут службу возле посольства, и они взяли соотечественника под опеку.

Фото: ГСПС Украины

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