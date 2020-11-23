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Происшествия

Оторванная голова залетела в салон авто: в Харькове произошло жуткое ДТП

17:59 23 ноября 2020
ДТП

В понедельник, 23 ноября, в Харькове произошло жуткое смертельное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Труха».

На проспекте Льва Ландау автомобиль «Мерседес» прямо на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину. При этом пешеходу оторвало голову, которая залетела в салон. По предварительным данным, за рулем авто был гражданин Азербайджана.

Внимание! Фото и видео 18+

Ранее сообщалось, что в ДТП попали наблюдатели общественной сети «ОПОРА», которые направлялись на избирательные участки Бердянска. Все пострадавшие использовали ремни безопасности, что позволило выжить, но машина разбилась вдребезги.

Напоминаем, что застрелился виновник смертельного ДТП, произошедшего в Луцке, муж спикера полиции Волынской области. Он попал в аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Оторванная голова залетела в салон авто: в Харькове произошло жуткое ДТП

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