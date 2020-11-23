Не дали спустить курок: патрульные предотвратили самоубийство в Кропивницком

В Кропивницком патрульные полицейские спасли жителя города от самоубийства. Как рассказали в полиции, 43-летний мужчина пытался совершить суицид на глазах у сестры и уже приставил пистолет к виску. Патрульные отвлекли гражданина разговором, напомнили, что у мужчины есть близкие, и они его любят. Далее под благовидным предлогом полицейские смогли приблизиться к мужчине и выхватили у него оружие.

После того, как угроза суицида миновала, на место была вызвана бригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

На месте работали патрульные Артем Денисенко, Ярослав Ровинский и Сергей Сокуренко.

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