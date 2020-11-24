28.27 / 28.47 33.31 / 33.73
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week

10:37 24 ноября 2020
петр нестеренко-ланко

Во Львове в ДТП погиб известный дизайнер, основатель и куратор Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет.

Как говорят в полиции, авария случилась вечером 23 ноября на трассе Львов — Шегини в районе села Бартатов Городокского района. Когда Нестеренко-Ланько переходил дорогу, его сбила машина. Пострадавший скончался до приезда скорой.

ДТП произошло на хорошо освещенном пешеходном переходе. Молодого водителя Nissan задержали. Выясняется, по какой причине автовладелец не заметил пешехода на дороге.

Фото Ольга Березюк/Facebook

851

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
ани лорак

«Яркий пример деградации артиста»: Ани Лорак разочаровала зрителей

Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо бросился наутек от визжавшей дочери Заворотнюк

флаг сша

«Вот это и есть последнее американское предупреждение»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер