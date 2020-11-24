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Происшествия

Что случилось возле посольства США в Киеве: ажиотажу нашли объяснение

12:01 24 ноября 2020
посольство сша

В Киеве возле посольства США на ул. Сикорского наблюдается непривычный ажиотаж. К зданию стянуты подразделения полиции, бригады Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Силовики установили кордоны на подъездных путях к зданию, замечены автомобили скорой помощи. Видео из-под здания посольства приводит Telegram-канал Типичный Киев.

Наиболее вероятное объяснение происходящему нашли журналисты «Главкома». На популярных сайтах поиска работы активно искали молодых людей для участия в массовой акции. Собирали «массовку» работодатели у метро «Берестейская», откуда есть короткая дорога через парк к американскому диппредставительству.

К 12 часам несколько десятков молодых людей начали митинг на территории возле посольства. Близко к зданию собравшихся не подпускает охрана.

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