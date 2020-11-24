Дорогущий Lamborghini разбился под Киевом

Под Киевом в районе села Лютеж разбился элитный Lamborghini. Спорткар был задействован в съемках фильма, но теперь после ДТП съемочный процесс придется прервать. Фото с места происшествия приводит группа Автопатруль Майдан в Facebook.

Как сообщают очевидцы ЧП, машина разогналась на проселочной дороге приблизительно до 200 км/час. Погодные условия таким скоростям не способствовали. На мокрой трассе автомобиль занесло, он въехал в дерево. Ремонту Lamborghini не подлежит: от спорткара отвалилась передняя часть.

ДТП обошлось без жертв, водитель выжил и дает показания полиции.

Фото a-drive.com.ua

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