Директора черниговского стадиона побили и бросили в мусорный бак

В Чернигове в отношении директора местного стадиона провели «мусорную люстрацию». Как сообщает «Суспільне. Чернігів», около 30 человек пришли в административное здание стадиона им. Гагарина, вывели на улицу и.о. директора, а потом затолкали его в мусорный бак и закрыли контейнер крышкой, причинив мужчине травмы головы.

Александр Овчаренко, исполняющий обязанности директора стадиона, заступил на свой пост 18 ноября. Черниговские «ультрас» обвиняли новое руководство спортобъекта в том, что якобы футбольный клуб «Десна» лишается возможности проводить матчи на поле.

В полиции говорят, что уже установили тех, кто причастен к насилию над Овчаренко. Выясняются мотивы хулиганов.

Фото npu.gov.ua

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