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Происшествия

Во Львове "пьяный" джип разнес детскую площадку и завис на качелях

17:33 24 ноября 2020
Авто на площадке

Во Львове пьяный водитель Volkswagen Touareg въехал на детскую площадку на улице Торфяной, 23, снес горку и повис на качелях.

Попутно авто разбило два припаркованных автомобиля, сообщает местный ресурс Варта 1.

В довершение очевидцы происшествия сфотографировали на лобовом стекле нарушителя удостоверение Главного управления полиции Львовской области.

На месте происшествия еще работают сотрудники патрульной полиции, устанавливая обстоятельства ДТП и личность водителя.

Появилось видео с места инцидента.

Напомним, в июне аналогичное ДТП произошло в Одессе. Там виновнику выезда на детскую площадку внезапно стало плохо.

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