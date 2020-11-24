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Происшествия

СБУ настигла снайпера боевиков «ЛНР», прятавшегося в Харькове

17:52 24 ноября 2020
Задержание

Служба безопасности Украины задержала в Харькове бывшего боевика, который был снайпером на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды боевиков — его назначили «командиром отделения 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова». Затем боевик перевелся в разведроту, прошел снайперскую подготовку и стал «разведчиком-снайпером». С августа 2015 г. по июль 2016 г. мужчина в диверсионных группах выполнял задания вдоль линии соприкосновения. В частности, вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ в районе Золотого.

После «службы» в рядах боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где старался не попадать в поле зрения правоохранителей. Но теперь его разоблачили и задержали.

Ранее в Днепре задержали боевика, который был «десантником ЛНР».

Фото: пресс-служба СБУ

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