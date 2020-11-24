Всех напавших на "автобус Кивы" под Харьковом отпустили под домашний арест

Киевский районный суд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус с представителями общественной организации «Патриоты за життя» под Люботином. Теперь 15 задержанных будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

«По всем 15 подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — сообщил в комментарии Интерфаксу-Украина пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ранее представители органа досудебного расследования констатировали, что следствие не получило объективных и достаточных данных о причастности подозреваемых к покушению на убийство членов общественной организации «Патриоты за життя», а из двух статей, инкриминировавшихся подозреваемым, осталась только одна — «Хулиганство» (ч.4. ст. 296 УК Украины). Версия причастности подозреваемых к более тяжкой статье УК «Покушение на убийство» (ч.15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 УК Украины) не подтвердилась.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми — активистами организации «Патриоты за життя». Трое пострадавших получили ранения от выстрелов из травматического оружия, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с травмами и сотрясением головного мозга. Сразу же после нападения полиция задержала 14 человек, а через некоторое время в полиции установили личности еще 35 граждан, которые могли быть причастны к обстрелу автобуса. В конце августа Киевский районный суд Харькова избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Все они были взяты под стражу на 60 суток без права залога.

Оперативное фото Национальной полиции

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