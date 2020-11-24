Под Одессой в результате взрыва неизвестного предмета 17-летнему пастуху оторвало руку

Вечером во вторник, 24 ноября, в предместье поселка городского типа Сарата на юге Одесской области прогремел взрыв. В результате от осколочных ранений серьезно пострадал 17-летний местный житель, который выпасал домашний скот.

По предварительной информации, когда парень шел через поле, под его ногами взорвался неизвестный предмет. В результате у пострадавшего травматическая ампутация руки. Сейчас его доставили в реанимационное отделение Саратской районной больницы.

Как сообщили в полиции, что именно взорвалось, предстоит определить взрывотехникам.

«Вопрос о правовой квалификации ЧП будет решен после того, как наши сотрудники установят полные обстоятельства происшествия», — уточнили в полиции.

Ранее на Харьковщине 9-летний ребенок потерял руку в результате взрыва неизвестного предмета, а в Харькове мужчина лишился кисти после того, как в его руке взорвалась граната.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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