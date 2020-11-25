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Происшествия

Девушка оголилась под офисом Зеленского

13:01 25 ноября 2020
Голый перфоманс

Обнаженная феминистка устроила перфоманс перед зданием Офиса Президента в Киеве — девушка с надписями на теле влезла на гранитный шар у второго подъезда, крича «Долой насилие».

Нарушительницу порядка задержали правоохранители.

УНН показали фото с места инцидента.

Требования активистки на данный момент не известны, однако можно предположить, что поводом для протеста стал старт всемирной акции «16 дней против насилия», направленной на противодействие домашнему насилию.

Напомним, 25 октября полуголая девушка встретила президента Зеленского на избирательном участке.

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