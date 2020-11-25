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Происшествия

Неизлечимо больная учительница свела счеты с жизнью в море в курортной Затоке

15:45 25 ноября 2020
Море

Во вторник, 24 ноября, в Затоке из Черного моря выловили труп без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает интернет-газета «Топор».

Установлено, что погибшая — жительница Белгорода-Днестровского 1967 года рождения. Она работала учительницей-филологом в местной общеобразовательной школе № 4, была хорошим педагогом, классным руководителем.

Учительница неизлечимо заболела и не выдержала боли, а также бессилия перед недугом. Она приехала в Затоку на свое любимое Черное море, аккуратно сложила одежду на берегу, разделась и в последний раз поплыла. Из холодных ноябрьских вод женщина уже не вернулась.

Ранее сообщалось, что под Одессой обнаружили тело утопленника — им оказался гражданин Нигерии, который пропал за три недели до этого.

Фото: «Топор»

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