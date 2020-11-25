СБУ разоблачила нацгвардейца, работавшего на российскую разведку

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали командира одного из подразделений Нацгвардии, работавшего на ФСБ России.

Как сообщили в спецслужбе, украинский правоохранитель передавал российским разведчикам сведения в сфере обороны нашего государства.

По данным следствия, его завербовали в 2019 году представители Генштаба РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Российскую разведку также интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении государственной измены. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала в Харькове бывшего боевика, который был снайпером на Луганщине. Ранее в Днепре задержали бывшего «десантника ЛНР».

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