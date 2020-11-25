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Происшествия

Полиция предотвратила похищение харьковского «цыганского барона»

17:48 25 ноября 2020
Задержание

Во вторник, 24 ноября, в Харькове пытались похитить лидера цыганской общины, но правоохранители задержали заказчиков преступления. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что ранее судимый 22-летний житель Броваров Киевской области спланировал похищение «цыганского барона», проживавшего в Харькове. За него планировали потребовать выкуп.

Правоохранители провели спецоперацию, инсценировав похищение и незаконное лишение свободы человека. Они сняли видео, где пострадавший говорит, что его похитили и просит родственников передать выкуп в размере 100 тысяч долларов США. Ролик отправили заказчикам преступления. Они передали запись родственникам похищенного и угрожали убить «барона». Злоумышленников задержали.

Ранее сообщалось, что в РФ извращенец похитил 7-летнего ребенка — мальчика удалось найти только через два месяца.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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