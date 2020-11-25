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Происшествия

Били кирпичом по лицу: в Харькове напали на главреда издания «Власна справа»

20:11 25 ноября 2020
кирпич в руке

В Харькове хулиганы избили адвоката, главного редактора издания «Власна справа» Владимира Цымбалюка. Об этом стало известно из сообщения в Facebook харьковского активиста Виталия Тропачова, передает Харків Times.

По предположению активистов, нападение, которое произошло 24 ноября, связано с журналистским расследованием Цымбалюка по установлению рекламы Харьковского экопарка в непосредственной близости от памятника Жертвам Голодомора.

В областном главке Нацполиции уже начали расследование этого инцидента.

По информации правоохранителей, на 53-летнего мужчину напали двое неизвестных, когда он возвращался домой, и нанесли ему несколько ударов кирпичом по лицу. После этого нападавшие скрылись в сторону жилых домов.

Главреда доставили в больницу.

Полиция начала розыск нападавших. Уже изъяты вещественные доказательства. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия.

Напомним, ранее в Харькове в саду имени Шевченко местные охранники избили парня.

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