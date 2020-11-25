Известный украинский фотограф попал в секс-скандал

В столице может вспыхнуть скандал в связи с совращением подростков известным в сфере искусства человеком — ранее в полиции Киевской области сообщали, что разоблачили 56-летнего мужчину, который занимался подобными непотребными делами с несовершеннолетними девочками в автомобиле.

Как удалось выяснить журналистам издания «Обозреватель», подозреваемым по указанному делу проходит фотограф и участник многих выставок Александр Ктиторчук, которому суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

«Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района… В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховский район, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия», — отмечали ранее правоохранители.

Об Александре Ктиторчуке известно, что он родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области, сейчас сотрудничает со многими топовыми украинскими звездами, а также участвует в популярных шоу-программах на телевидении.

Также известно, что Александр преподает в Киевской школе фотографии.

В самом учебном заведении на сайте отмечают, что один из любимых жанров мэтра — ню-фотография.

«У всех, кто впервые взял в руки фотоаппарат и сделал снимки, получается порно. Три процента из этих людей остаются удовлетворенными своей работой, и они остаются в этой зоне. Следующий шаг — они начинают фотографировать эротику. И половина фотографов остаются в эротике. Когда человек понимает, что и эротика надоела, он начинает думать, куда еще пойти», — рассказывал он о своей работе на одной из выставок.

По данным СМИ, фотограф владеет пассажирским лайнером класса люкс под названием St. Andre с авторским дизайном интерьера. Он работал в Киеве как дорогой теплоход-ресторан VIP-класса для свадеб, банкетов и шикарных прогулок по Днепру.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Александр Ктиторчук заявил, что «спит со своими моделями», хотя, «понятно, что далеко не со всеми».

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