28.28 / 28.48 33.40 / 33.80
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Известный украинский фотограф попал в секс-скандал

23:44 25 ноября 2020
Ктиторчук Александр

В столице может вспыхнуть скандал в связи с совращением подростков известным в сфере искусства человеком — ранее в полиции Киевской области сообщали, что разоблачили 56-летнего мужчину, который занимался подобными непотребными делами с несовершеннолетними девочками в автомобиле.

Как удалось выяснить журналистам издания «Обозреватель», подозреваемым по указанному делу проходит фотограф и участник многих выставок Александр Ктиторчук, которому суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

«Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района… В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховский район, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия», — отмечали ранее правоохранители.

Об Александре Ктиторчуке известно, что он родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области, сейчас сотрудничает со многими топовыми украинскими звездами, а также участвует в популярных шоу-программах на телевидении.

Также известно, что Александр преподает в Киевской школе фотографии.

В самом учебном заведении на сайте отмечают, что один из любимых жанров мэтра — ню-фотография.

«У всех, кто впервые взял в руки фотоаппарат и сделал снимки, получается порно. Три процента из этих людей остаются удовлетворенными своей работой, и они остаются в этой зоне. Следующий шаг — они начинают фотографировать эротику. И половина фотографов остаются в эротике. Когда человек понимает, что и эротика надоела, он начинает думать, куда еще пойти», — рассказывал он о своей работе на одной из выставок.

По данным СМИ, фотограф владеет пассажирским лайнером класса люкс под названием St. Andre с авторским дизайном интерьера. Он работал в Киеве как дорогой теплоход-ресторан VIP-класса для свадеб, банкетов и шикарных прогулок по Днепру.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Александр Ктиторчук заявил, что «спит со своими моделями», хотя, «понятно, что далеко не со всеми».

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

У Кернеса прокомментировали его возвращение

Майк Тайсон и Рой Джонс

Стали известны гонорары Тайсона и Джонса за титульный супербой

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер