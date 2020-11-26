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Происшествия

Новое ЧП под Одессой: тонет судно-спасатель, произошла утечка нефтепродуктов

6:05 26 ноября 2020
Буксир Аметист

Ровно через год после начала эпопеи с затонувшим под Одессой танкером Delfi в регионе может произойти новая катастрофа.

Так, в поселке Александровка под Черноморском (Одесская область) в среду, 25 ноября, начало тонуть судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы, передает «Думская».

Как сообщили изданию в ведомстве, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но им не удалось локализовать аварию.

Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба».

Напомним, что в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи"(Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязненное побережье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что убрать «Делфи» с мели удалось только через несколько месяцев — 10 сентября 2020 года. В тот же день танкер доставили в акваторию порта «Черноморск». Общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составила 16,3 тысячи долларов. Операция по удалению с одесского пляжа аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение осенью прошлого года, обошлась в 0,5 млн долларов.

Фото: «Думская»

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