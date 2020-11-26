28.31 / 28.52 33.50 / 33.94
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Забрасывание картошкой и стрельба в ответ – что случилось на Оболони в Киеве

11:03 26 ноября 2020
Пистолет

В Киеве парень открыл стрельбу из пистолета по жителю многоэтажки, который с балкона бросал в молодого человека и его приятелей картошку.

Как сообщает «ТСН», инцидент произошел на столичной Оболони, где во дворе одного из многоэтажных домов громко отдыхала компания молодых людей.

По словам пресс-офицера Оболонского управления полиции Киева Дианы Шутько, мужчина, живущий на девятом этаже, сделал замечание парням, которые громко разговаривали, а потом начал бросать в них картошкой. В ответ один из молодых людей начал стрелять из травматического пистолета.

«Полиция, приехавшая на вызов, выяснила, что разрешение на оружие парень имел. Известно, что ранее молодой человек был в АТО. Сейчас он задержан по 208 статье. Подозрение еще не подписано, полиция выясняет все детали инцидента, разбирается, кто первый начал конфликт», — отметила пресс-офицер и добавила, что пострадавших в этом инциденте не было.

По словам Дианы Шутько, в данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в минувшие выходные в Днепре, где проходил второй этап местных выборов, неизвестные прокалывали колеса у машин, припаркованных возле избирательных участков, а потом, убегая от людей, несколько раз выстрелили в воздух и уехали.

Фото с Pixabay.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пистолет

Забрасывание картошкой и стрельба в ответ – что случилось на Оболони в Киеве

Геннадий Кернес

У Кернеса прокомментировали его возвращение

граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер