Забрасывание картошкой и стрельба в ответ – что случилось на Оболони в Киеве

В Киеве парень открыл стрельбу из пистолета по жителю многоэтажки, который с балкона бросал в молодого человека и его приятелей картошку.

Как сообщает «ТСН», инцидент произошел на столичной Оболони, где во дворе одного из многоэтажных домов громко отдыхала компания молодых людей.

По словам пресс-офицера Оболонского управления полиции Киева Дианы Шутько, мужчина, живущий на девятом этаже, сделал замечание парням, которые громко разговаривали, а потом начал бросать в них картошкой. В ответ один из молодых людей начал стрелять из травматического пистолета.

«Полиция, приехавшая на вызов, выяснила, что разрешение на оружие парень имел. Известно, что ранее молодой человек был в АТО. Сейчас он задержан по 208 статье. Подозрение еще не подписано, полиция выясняет все детали инцидента, разбирается, кто первый начал конфликт», — отметила пресс-офицер и добавила, что пострадавших в этом инциденте не было.

По словам Дианы Шутько, в данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в минувшие выходные в Днепре, где проходил второй этап местных выборов, неизвестные прокалывали колеса у машин, припаркованных возле избирательных участков, а потом, убегая от людей, несколько раз выстрелили в воздух и уехали.

Фото с Pixabay.

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