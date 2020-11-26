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Происшествия

Суд оправдал убившую в ДТП подростка владелицу полтавских ресторанов

11:51 26 ноября 2020
Правосудие

В Полтаве суд оправдал владелицу ресторанов Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года, будучи за рулем Merсedes-Benz, сбила на пешеходном переходе 14-летнего велосипедиста Артема Левченко — подросток умер спустя два месяца в больнице так и не приходя в сознание.

Как сообщает «Полтавщина», оправдательный приговор вынес судья Октябрьского райсуда Анатолий Савченко. Наталью Саенко признали не виновной в выдвинутом обвинении из-за недоказанности уголовного нарушения, отменили арест ее имущества и водительского удостоверения.

Издание сообщает, что суд посчитал трагедию дорожно-транспортным происшествием с участием двух транспортных средств, и признал, что велосипедист нарушил правила дорожного движения — ехал по пешеходному переходу, а не пересекал его пешком, ведя велосипед.

Отмечается, что адвокат потерпевших назвал этот приговор «прецедентным» и заявил о планах подать апелляцию. Будет подавать апелляционную жалобу и сторона обвинения — прокуратура во время судебных прений просила суд о 8 годах заключения для Натальи Саенко. А адвокаты бизнес-вумен настаивали на том, что их подзащитная наехала на подростка «вынужденно» — тот нарушил ПДД, выехав на переход не сбавив скорости.

Издание отмечает, что после оглашения приговора родные погибшего подростка заявили, что «на совести Саенко — две смерти» — после трагедии с юношей от переживаний умер его дедушка.

Ранее в Ивано-Франковской области полицейские на авто во внерабочее время сбили двоих велосипедистов и скрылись с места ДТП. Пострадали мужчина и его 16-летний сын — их доставили в больницу с черепно-мозговой травмой у старшего пострадавшего и травмой ноги у юноши.

Фото с Pixabay.

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