Памятник Ленину появился в Киеве и «попал на карандаш» полиции

В Киеве в районе станции метро «Почайна» предприимчивые люди установили памятник Ленину, монументы которого демонтировали по всей стране в рамках декоммунизации.

Креативщики также повесили плакат с предложением сфотографироваться на фоне вождя. Информация появилась в Telegram-канале «Киев Сейчас».

Чтобы «организаторов» не обвинили в непатриотизме и «совке», на монумент повязали желто-голубую ленту.

Рядом с памятником красовался так называемый прайс-лист. Фото с Лениным оценили в 20 гривен, видео — в 50 гривен.

Сотрудники полиции, не оценив «бизнес», выписали предписание на демонтаж памятника.

Напомним, в сентябре 2020 года в Украине снесли последний памятник Фридриху Энгельсу. Пятиметровый монумент соратника Карла Маркса стоял в селе Горошино Полтавской области. Теперь он станет экспонатом музея «Парк советского периода».

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