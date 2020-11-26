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Происшествия

Женщина попыталась покончить с собой в метро Харькова

12:19 26 ноября 2020
Метро

В четверг, 26 ноября, в харьковском метро 29-летняя женщина попыталась покончить с собой.

Как сообщает «Суспільне», чрезвычайное происшествие случилось на станции «Ботанический сад».

Информацию о том, что это была попытка суицида, журналистам подтвердил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. «Там есть суицидальная попытка, действительно. Как уже выяснили, это следствие ссоры с молодым человеком», — отметил он.

Тем временем в полиции уточнили, что женщина бросилась под поезд, который следовал со станции «23 августа». «Напряжение с контактного рельса было отключено с 10:53 до 11:02. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу», — отметили в ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшую увезли в больницу с ушибами головы. Угрозы ее жизни нет.

Ранее в Харькове на улице Одесской обнаружили повешенным молодого парня. По одной из версий, это было самоубийство.

Иллюстративное фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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