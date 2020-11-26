Львенок Филиппа Киркорова погиб в Крыму

В оккупированном Крыму в парке «Тайган» львицы загрызли львенка Филю, который принадлежал певцу Киркорову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Филипп Киркоров обзавелся львенком в 2016 году, когда был на экскурсии в парке «Тайган». Тогда он увидел, как одна из львиц начала рвать зубами чужих львят. Одного из них удалось спасти, и Киркоров назвали маленького хищника Филей. Но когда в среду, 25 ноября, директор артиста позвонил в «Тайган», чтобы проверить состояние львенка, то узнал, что Филю все же разорвали львицы. Причем в парке не хотели сообщать певцу об этом.

На днях в «Тайгане» при схожих обстоятельствах погиб другой молодой лев — Алишка. Его бывший хозяин, который оплачивал содержание хищника, собирается подавать в суд на директора парка Олега Зубкова.

Фото: Mash

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