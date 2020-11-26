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Происшествия

Фура повисла на мосту в Донецкой области

15:07 26 ноября 2020
ДТП

В Донецкой области произошло жесткое ДТП — фура слетела с моста и зависла на путепроводе.

Как сообщает в Telegram-канале «Х.й Мариуполь», дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 часов утра на трассе Мариуполь — Волноваха.

По предварительной информации, водитель, двигавшийся в сторону Волновахи, не справился с управлением на скользкой дороге. К счастью, во время ДТП он не пострадал.

Напомним, что недавно скользкая дорога стала причиной серьезного ДТП под Киевом, в котором разбился элитный Lamborghini. Этот спорткар разогнался на проселочной дороге до 200 километров в час. Кстати, авто было задействован в съемках фильма, которые после дорожно-транспортного происшествия, похоже, отложат.

А во Львове водитель Volkswagen Touareg вылетел на на детскую площадку, снес горку и повис на качелях. До этого он разбил два припаркованных во дворе автомобиля. По некоторым данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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