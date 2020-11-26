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Тайник с гранатометами, автоматами и десятками гранат обнаружили в здании президиума НААН

19:59 26 ноября 2020
Результат обыска

В Печерском районе Киева обнаружили тайник с большим количеством оружия, взрывчатки и боеприпасов — он находился в здании президиума Национальной академии аграрных наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители обнаружили тайник в ходе обысков, которые проводились для получения дополнительных доказательств по делу о завладении должностными лицами имуществом НААН.

В центральном офисе академии, находящемся вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, сотрудники СБУ изъяли в подвале целый боевой арсенал: два автомата, четыре РПГ, почти 40 гранат Ф-1 и РГД-5, а также несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и много патронов.

Оперативники продолжают обыски.

Напоминаем, президента НААН подозревали в применении силы к работнику исполнительной службы — это привело к обыскам в учреждении.

Фото: пресс-служба СБУ

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