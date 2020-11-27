Тягач буквально «размазал женщину по асфальту» в Харькове

В Харькове произошло жуткое ДТП — машина с прицепом наехала на женщину. Пострадавшая погибла на месте. Личные вещи и пятна крови растянуло на несколько метров.

Смертельный инцидент произошел на пересечении улиц Молочной и Плехановской.

Руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал Newsroom, что пострадавшая скончалась до приезда врачей. У нее открытая черепно-мозговая травма. В результате происшествия ей оторвало голову. На вид женщине около 50 лет.

В полиции произошедшее пока не комментируют.

Фото и видео опубликовал Telegram-канал «Труха».

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика



Напомним, 23 ноября в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП. На проспекте Льва Ландау автомобиль «Мерседес» прямо на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.

Фото Telegram-канал «Труха»

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