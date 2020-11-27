Депутаты устроили драку в Киевском облсовете: что произошло

Заседание новоизбранного Киевского областного совета 27 ноября ознаменовалось скандалом, который закончился вызовом патрульных. Причиной, по данным СМИ, формальным поводом стало появление в зале депутата от «Батьківщины» Руслана Браславского с подозрением на COVID-19.

В свою очередь источник Telegram-канала Pavlovsky News предположил, что Браславского решили «устранить», чтобы он не поддержал кандидатуру кандидата на пост главы облсовета от партии «Слуга народа» Александра Склярова.

Ведь 25 октября Ярославу Москаленко («За майбутне») не хватило одного голоса для победы над Скляровым.

Известно, что в начавшейся в сессионном зале потасовке принял участие нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский.

Что же касается виновника скандала — депутата Браславского, — то он остался в зале и пообещал сделать тест 28 ноября.

Напомним, ранее в Чернигове народный депутат спускал шины.

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