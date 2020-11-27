Врач пытался убить директора житомирской клиники из-за долга

В пятницу, 27 ноября, правоохранители сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство 28-летнему медику из Житомира. Об этом информирует Нацполиция Житомирской области.

Следствие установило, что в стоматологической клинике произошел конфликт между врачом и руководительницей заведения. Он возник на основе рабочих отношений и долговых обязательств мужчины. В результате стоматолог тяжело травмировал руководительницу клиники, где работал. Женщину 1958 года рождения нашли без сознания в рабочем кабинете с тяжелыми травмами головы и глаза — ее госпитализировали.

Решается вопрос о содержании подозреваемого под стражей на период досудебного расследования.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности, а теперь ему грозит наказание лишением свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение.

Напоминаем, в Одессе группа нетрезвых молодчиков зверски избили фельдшера.

Фото:pixabay.com

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter