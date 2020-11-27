Под Кировоградом военный грузовик сбил насмерть дорожных рабочих

В Кировоградской области произошло очередное ДТП с военным автомобилем — на автодороге Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка военный МАЗ не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся с асфальтоукладчиком VÖGELE, после чего наехал на трех дорожных ремонтников.

В результате двое дорожных рабочих погибли, одного с телесными повреждениями госпитализировали, а еще одного доставили в больницу.

Расследование инцидента осуществляет Военная прокуратура Кировоградского гарнизона.

Военнослужащего-водителя МАЗа арестовали, выясняются все обстоятельства происшествия. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, на Буковине на одной из автодорог грузовой автомобиль MAN столкнулся с микроавтобусом IVECO, в котором ехали правоохранители.

Фото прокуратуры

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