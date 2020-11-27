Раплатился жизнью за отрезанное ухо: СМИ узнали подробности убийства «вора в законе» Лоту Гули

В окружении расстрелянного на турецком курорте «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) назвали заказчика его убийства. Как сообщает Росбалт, им является Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский), которому в свое время по приказу Гули отрезали ухо. На устранение Гули были израсходованы сотни тысяч долларов, в т. ч. выделенные родственниками Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкоранского).

Расследование показало, что преступление готовилось долго. Хотя «вор в законе» был очень давно знаком с убийцей — киллером Хаганом Зейналовым, однако тот никогда не входил в самое близкое окружение мафиози. И вот в один момент Хаган стал приносить интересные в финансовом плане темы и передавать Гули «долю» — сначала по несколько десятков тысяч долларов, а потом суммы, превышающие и 100 тысяч долларов. В итоге Салифов приблизил Зейналова.

В день убийства киллер приехал в отель в Анталье, где находился Гули, и они удалились от охраны в отдельное помещение, чтобы переговорить с глазу на глаз по финансовым вопросам. Раздался выстрел, и тут же из комнаты выбежал Зейналов, крича, что в Салифова стрелял снайпер.

Вскоре турецкая полиция задержала Зейналова с его водителем Амиром Гамидли (впоследствии в полиции заявили, что скорее всего, в задачи Гамидли входила ликвидация киллера).

Параллельно стало известно об убийстве как минимум двух гангстеров, имевших отношение к нападению на Рафика Эйвазова. Так, в 2017 году в Грузии был застрелен Эльшан Мамедов — очень близкий к Гули человек.

Напомним, экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин был уверен, что убийство Надира Салифова (Лоту Гули) приведет к «переделу» сфер влияния в Украине.

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