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Происшествия

Не пропускали скорую помощь: история о смертельном ДТП на Ровенщине получила продолжение

9:53 28 ноября 2020
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История о страшном ДТП в Ровенской области, где погибла 35-летняя учительница Мария Ясковец и ее 7-летний сын Герман, получила продолжение. Медики «скорой помощи», спешившие на место происшествия, пожаловались на равнодушие водителей других автомобилей.

Фельдшер Ольга Луцовят не скрывала возмущения.

«Знали, что мы едем туда, на помощь разбросанным (по дороге. — Авт.) людям, детям, крику, и очень хотелось помочь, но никто не съехал с дороги, чтобы пропустить скорую», — рассказала она журналистам ТСН.

«(Едем. — Авт.) с маячками, с сиренами, но никто не сворачивает на обочину, приходится маневрировать, — подтверждает водитель спецтранспорта Александр Кайданюк.

По его словам, от таких экстремальных маневров на дороге врач в скорой в какой-то момент не удержалась на ногах.

Фельдшер же была особенно возмущена равнодушием водителей, ехавших навстречу медикам, ведь они видели ужасное ДТП и понимали, куда спешат медики с «мигалками».

Напомним, только в начале ноября в Ровенской области произошло опрокидывание УАЗа скорой помощи, который возвращался с места тройного ДТП. Ехавшие на спецавтомобиле фельдшеры были травмированы, их госпитализировали.

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