В Харькове сильнейший пожар уничтожил магазины на рынке «Барабашово»

В ночь на 28 ноября в Харькове горел ТЦ «Барабашово» — огонь охватил торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной. Как сообщает областное управление ГСЧС, звонок на «горячую линию» спасателей поступил в 02:39, а на момент прибытия пожарных на место возгорания огонь успел охватить 20 МАФов на территории рядов «Ткани и фурнитура» и быстро распространялся.

Вскоре пожару присвоили IV уровень сложности, а в его тушении на финальной стадии приняли около 100 человек личного состава — спасатели развернули рукавные линии и подали в эпицентр возгорания 12 пожарных стволов. Параллельно пришлось организовать защиту соседних павильонов.

Тем не менее 25 МАФов успели выгореть.

Локализация пожара произошла в 04:17. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, минувшим летом на рынке «Барабашово» тоже горел магазин тканей.

Фото ГУ ГСЧС в Харьковской области





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