В Киеве неизвестные из автомата показательно расстреляли авто
Утром субботы, 28 ноября 2020 года, на улице Драгоманова (жилой массив «Позняки») неизвестные расстреляли припаркованный автомобиль Mercedes из автоматического оружия.
К счастью, внутри авто никого не было.
Как свидетельствует опубликованное ресурсом dtp.kiev.ua видео, стрелявший оставил оружие (с глушителем!) на месте.
ВартовіЕспресо выяснили, что автомобиль зарегистрирован на 20-летнего киевлянина Эдуарда Бондаренко.
Напомним, в начале октября стрельба произошла в центре города — 3 октября поздно вечером мотоциклист достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича.437
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