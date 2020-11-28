В Киеве неизвестные из автомата показательно расстреляли авто

Утром субботы, 28 ноября 2020 года, на улице Драгоманова (жилой массив «Позняки») неизвестные расстреляли припаркованный автомобиль Mercedes из автоматического оружия.

К счастью, внутри авто никого не было.

Как свидетельствует опубликованное ресурсом dtp.kiev.ua видео, стрелявший оставил оружие (с глушителем!) на месте.

ВартовіЕспресо выяснили, что автомобиль зарегистрирован на 20-летнего киевлянина Эдуарда Бондаренко.

Напомним, в начале октября стрельба произошла в центре города — 3 октября поздно вечером мотоциклист достал пистолет и выстрелил в направлении прохожих, после чего поехал на улицу Антоновича.

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