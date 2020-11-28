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Происшествия

Двигатель влетел в салон: в Харькове девушка погибла в страшном ДТП

13:41 28 ноября 2020
ДТП

В Харькове на Московском проспекте, в районе Велозавода, автомобиль Audi A3 на высокой скорости врезался в островок безопасности. Авария произошла в ночь на 28 ноября, сообщает Telegram-канал «Автомобильный Харьков».

От сильного удара машина превратилась в груду металла, двигатель влетел в салон, где находились 3 девушки. Одна из них, которая сидела на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погибла на месте. Водителя и девушку-пассажира, которая сидела сзади, с травмами госпитализировали в больницу.

«В момент удара задний пассажир был не пристегнут и сломал сидение переднему, от этого девушка, сидевшая впереди, погибла. Спидометр застыл в момент удара на 60км/ч. Тормозной путь практически отсутствует. Фары улетели более, чем на 50 метров вперёд…», — говорится в сообщении канала.

В машине были 3 молодые женщины 1995 и 1998 годов рождения. В машине была недопитая бутылка коньяка и стаканчики. Пила ли водитель не известно.

Как писали «ФАКТЫ», утром 28 ноября в Киеве на Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный автомобиль Subaru. Столкновение оказалось роковым для пассажирки такси, которая, к несчастью, не пристегнулась ремнем безопасности.

Фото: Telegram-канал «Труха.Харьков»

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