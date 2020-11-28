В Киеве заснувший за рулем таксист погубил свою пассажирку

Утром 28 ноября на Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru. Столкновение оказалось роковым для пассажирки такси, которая, к несчастью, не пристегнулась ремнем безопасности.

Ресурс Киев Оперативный показал фото с места инцидента.

Напомним, в середине ноября уставший таксист также уснул за рулем, возвращаясь после ночной смены. На Большой кольцевой, когда он перестраивался из четвертого в первый ряд, водитель попытался объехать авто, и в итоге сбил людей на автобусной остановке. Двое стоявших там человека погибли.

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