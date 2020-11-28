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Происшествия

В Каменец-Подольском в страшном ДТП погибли два человека: момент трагедии попал на видео

16:29 28 ноября 2020
дтп

В городе Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером 27 ноября случилось смертельное ДТП: автомобиль на скорости вылетел с проезжей части, снес летнюю террасу кафе и опрокинулся. Как сообщила полиция, две пассажирки машины — 42-летняя и 35-летняя — погибли на месте.

Фото с места аварии опубликовал мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Первоначально считалось, что водитель сбил пешеходов, но камеры наблюдения подтвердили, что двух женщин выбросило из машины в момент опрокидывания автомобиля.

Видео 18+

35-летний водитель «Субару» сейчас находится в больнице. Возле его палаты дежурит конвой. Как только мужчина поправится, следователи будут настаивать на аресте водителя. Гражданину за смертельное ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Еще одна пассажирка автомобиля — 37-летняя — отделалась травмами и после аварии лечится в больнице.

Фото Михайло Посітко/Facebook

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