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Увидела лицо, организацию и кольцо на пальце: журналистка NewsOne рассказала о нападавшем

8:50 29 ноября 2020
Журналистка NEWSONE Виолетта Товкес

Журналистка NEWSONE Виолетта Товкес, на которую напали во время прямого эфира на церемонии чествования памяти жертв Голодоморов, в Instagram рассказала, что чувствует себя нормально, а телеканал будет связываться с правоохранителями по поводу инцидента.

«Завтра в 11:00 в эфире на телеканале NEWSONE мы будем связываться, скорее всего, с Антоном Геращенко. Будем интересоваться, какая будет реакция правоохранительных органов. Будем, наверное, говорить и с главой НСЖУ Сергеем Томиленко. Мы видим, что нападение на журналистов — это не что-то сверхъестественное в последнее время. Если бы все сообщество объединилось, и кого-то действительно наказали, то таких бы случаев как минимум было бы мало, или вообще не было», — сказала Товкес.

Журналистка также рассказала, что ей удалось зафиксировать кадры, где неплохо видно лицо нападавшего, кольцо на его пальце. На заставке его телефона была картинка, которая говорит о принадлежности мужчины к одной из организаций. К какой организации, девушка не уточнила.

Напомним, 28 ноября в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес в прямом эфире.

В это время корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв Голодоморов и политических репрессий. Около 16:00 к ней подошел мужчина в капюшоне и маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то кричал и ушел прочь.

NEWSONE требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала.

Этот случай не единичен. В частности, ранее нападению подверглась журналистка NEWSONE Ирина Харченко, когда утром она шла на работу. Тогда неизвестный мужчина подошел к ней и нанес два удара кулаком в область лица.

Фото Instagram/violettatovkes

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Увидела лицо, организацию и кольцо на пальце: журналистка NewsOne рассказала о нападавшем

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